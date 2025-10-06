GEA Aktie

63,30EUR 0,60EUR 0,96%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

06.10.2025 15:50:16

GEA Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea vor den am 6. November erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Dies schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei der jüngsten Veranstaltung des Maschinenbauers vor den Zahlen habe es nur wenig zusätzliche Neuigkeiten gegeben. Am wichtigsten seien die Aussagen zu den Großaufträgen im abgelaufenen Quartal gewesen./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:17 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Underweight
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
63,25 € 		Abst. Kursziel*:
-13,04%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
63,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,11%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

