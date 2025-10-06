GEA Aktie
|63,30EUR
|0,60EUR
|0,96%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea vor den am 6. November erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Dies schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei der jüngsten Veranstaltung des Maschinenbauers vor den Zahlen habe es nur wenig zusätzliche Neuigkeiten gegeben. Am wichtigsten seien die Aussagen zu den Großaufträgen im abgelaufenen Quartal gewesen./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:17 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Underweight
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
63,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,04%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
63,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,11%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
