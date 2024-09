Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Am Montag notierte der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,63 Prozent fester bei 25 205,09 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 245,624 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,215 Prozent stärker bei 25 100,43 Punkten, nach 25 046,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 282,43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 100,43 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 09.08.2024, den Wert von 24 249,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wies der MDAX 26 861,07 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, einen Wert von 27 060,64 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 6,09 Prozent abwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Siltronic (+ 3,73 Prozent auf 71,00 EUR), Befesa (+ 3,27 Prozent auf 24,66 EUR), KRONES (+ 2,94 Prozent auf 119,20 EUR), Ströer SE (+ 2,55 Prozent auf 56,30 EUR) und Gerresheimer (+ 2,33 Prozent auf 105,30 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen HUGO BOSS (-4,36 Prozent auf 33,98 EUR), KION GROUP (-3,13 Prozent auf 31,25 EUR), thyssenkrupp (-2,48 Prozent auf 2,90 EUR), TRATON (-2,13 Prozent auf 27,60 EUR) und Aurubis (-1,93 Prozent auf 65,90 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 948 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 19,458 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Im MDAX weist die TRATON-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,86 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

