Börse Frankfurt in Grün: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain

Zum Handelsende ging es im SDAX im XETRA-Handel um 1,20 Prozent aufwärts auf 13 697,12 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 111,516 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,046 Prozent höher bei 13 540,34 Punkten in den Handel, nach 13 534,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 697,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 411,00 Zählern.

SDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 08.12.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 167,41 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, mit 12 678,50 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, bei 12 498,45 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 7,26 Prozent auf 43,46 EUR), Nagarro SE (+ 7,25 Prozent auf 91,75 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 4,96 Prozent auf 16,50 EUR), Schaeffler (+ 4,24 Prozent auf 5,66 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 3,48 Prozent auf 15,16 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Befesa (-1,67 Prozent auf 33,06 EUR), Klöckner (-1,64 Prozent auf 6,89 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,42 Prozent auf 27,76 EUR), KSB SE (-1,37 Prozent auf 574,00 EUR) und NORMA Group SE (-1,15 Prozent auf 15,50 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 102 558 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die TRATON-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 10,270 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,63 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at