Pluszeichen in Frankfurt: SDAX beendet den Handel mit Gewinnen

Am Montag notierte der SDAX via XETRA schlussendlich 0,48 Prozent höher bei 16 812,49 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 89,516 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,208 Prozent fester bei 16 767,32 Punkten in den Handel, nach 16 732,54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 16 819,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 679,89 Punkten erreichte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 15 750,71 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 22.09.2025, bei 16 944,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 528,84 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,07 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 18 206,72 Punkte. Bei 13 183,63 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Dürr (+ 7,18 Prozent auf 22,40 EUR), SMA Solar (+ 4,21 Prozent auf 33,68 EUR), Medios (+ 3,55 Prozent auf 14,02 EUR), Gerresheimer (+ 2,52 Prozent auf 27,64 EUR) und Schaeffler (+ 2,30 Prozent auf 8,00 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Klöckner (-4,46 Prozent auf 7,92 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,05 Prozent auf 81,30 EUR), Douglas (-1,87 Prozent auf 11,56 EUR), Südzucker (-1,86 Prozent auf 8,97 EUR) und CANCOM SE (-1,82 Prozent auf 27,00 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 211 826 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 7,384 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie weist mit 3,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at