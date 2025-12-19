SDAX aktuell: SDAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Schlussendlich beendete der SDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 16 749,43 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 82,598 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,159 Prozent auf 16 748,52 Punkte an der Kurstafel, nach 16 775,15 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 16 663,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 807,15 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,946 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 19.11.2025, bei 15 955,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 942,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 591,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,61 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit 1&1 (+ 3,18 Prozent auf 24,35 EUR), DEUTZ (+ 2,64 Prozent auf 8,55 EUR), Medios (+ 2,11 Prozent auf 13,54 EUR), Nagarro SE (+ 1,66 Prozent auf 76,45 EUR) und JENOPTIK (+ 1,47 Prozent auf 19,32 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen PVA TePla (-5,53 Prozent auf 21,88 EUR), Klöckner (-3,60 Prozent auf 8,29 EUR), Douglas (-3,44 Prozent auf 11,78 EUR), LPKF Laser Electronics (-2,90 Prozent auf 5,35 EUR) und CANCOM SE (-2,83 Prozent auf 27,50 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 040 793 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 7,186 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 8,10 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

