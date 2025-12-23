XETRA-Handel SDAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus

Am Dienstag verliert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,24 Prozent auf 16 778,28 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 89,488 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,219 Prozent auf 16 781,59 Punkte an der Kurstafel, nach 16 818,42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 16 762,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 784,66 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 15 750,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, notierte der SDAX bei 17 008,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 565,88 Punkte.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,82 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Springer Nature (+ 2,07 Prozent auf 18,70 EUR), Medios (+ 1,57 Prozent auf 14,24 EUR), EVOTEC SE (+ 1,42 Prozent auf 5,30 EUR), Douglas (+ 1,04 Prozent auf 11,68 EUR) und Klöckner (+ 1,01 Prozent auf 8,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Salzgitter (-1,56 Prozent auf 39,14 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,48 Prozent auf 80,10 EUR), secunet Security Networks (-1,34 Prozent auf 177,00 EUR), HelloFresh (-1,32 Prozent auf 5,85 EUR) und Kontron (-1,23 Prozent auf 22,40 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 56 692 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 7,384 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,03 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

