Börse Frankfurt in Rot: DAX letztendlich leichter

Am Abend hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag beendete der DAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 17 942,04 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,796 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,232 Prozent höher bei 18 002,97 Punkten, nach 17 961,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 039,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 899,93 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 1,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.02.2024, erreichte der DAX einen Stand von 16 945,48 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, bei 16 752,23 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 14.03.2023, einen Stand von 15 232,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,99 Prozent. 18 039,05 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 5,29 Prozent auf 443,60 EUR), Siemens Energy (+ 3,48 Prozent auf 14,41 EUR), adidas (+ 3,17 Prozent auf 206,50 EUR), EON SE (+ 2,68 Prozent auf 12,85 EUR) und Daimler Truck (+ 2,14 Prozent auf 45,80 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil RWE (-3,53 Prozent auf 30,62 EUR), BMW (-3,04 Prozent auf 105,20 EUR), Zalando (-2,90 Prozent auf 22,11 EUR), Infineon (-2,68 Prozent auf 33,96 EUR) und BASF (-1,58 Prozent auf 48,81 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 10 435 326 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 206,599 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,92 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

