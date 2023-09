Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt schlussendlich nach

Am dritten Tag der Woche hielten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der LUS-DAX ging nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 15 183,50 Punkten aus dem Mittwochshandel.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 15 297,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 171,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 15 684,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.06.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 886,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2022, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 12 112,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 8,02 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens (+ 3,29 Prozent auf 134,20 EUR), Deutsche Bank (+ 2,42 Prozent auf 10,34 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,32 Prozent auf 167,40 EUR), Siemens Energy (+ 2,27 Prozent auf 12,19 EUR) und Continental (+ 1,20 Prozent auf 65,58 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Fresenius SE (-3,59 Prozent auf 29,03 EUR), Daimler Truck (-2,50 Prozent auf 32,71 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,42 Prozent auf 22,16 EUR), Sartorius vz (-2,23 Prozent auf 316,00 EUR) und RWE (-2,16 Prozent auf 34,82 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 17 294 009 Aktien gehandelt. Mit 145,534 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

