Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der LUS-DAX am Freitagnachmittag

Am Freitag verbucht der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1,79 Prozent auf 17 738,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 991,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 666,50 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.07.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 176,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 17 936,50 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 02.08.2023, einen Wert von 15 984,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 5,94 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 2,76 Prozent auf 42,57 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,54 Prozent auf 24,33 EUR), Bayer (+ 1,45 Prozent auf 27,67 EUR), Brenntag SE (+ 1,26 Prozent auf 65,88 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,24 Prozent auf 29,44 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-7,58 Prozent auf 24,15 EUR), RWE (-7,45 Prozent auf 31,70 EUR), Sartorius vz (-5,04 Prozent auf 248,50 EUR), Infineon (-5,03 Prozent auf 29,54 EUR) und Commerzbank (-4,52 Prozent auf 13,63 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 048 634 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 227,491 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

