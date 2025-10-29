Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|TecDAX-Performance im Blick
|
29.10.2025 17:59:01
Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zum Handelsende im Minus
Am Mittwoch notierte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,24 Prozent leichter bei 3 671,92 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 602,594 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,113 Prozent auf 3 713,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3 718,15 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 3 668,96 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 721,30 Zähler.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,94 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 618,95 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 29.07.2025, mit 3 890,90 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 415,17 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 6,85 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 010,36 Zählern.
Die Tops und Flops im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Kontron (+ 4,72 Prozent auf 22,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,21 Prozent auf 26,88 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,72 Prozent auf 82,80 EUR), Siltronic (+ 1,67 Prozent auf 57,70 EUR) und Sartorius vz (+ 1,48 Prozent auf 239,80 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Drägerwerk (-5,56 Prozent auf 71,40 EUR), SAP SE (-4,19 Prozent auf 224,30 EUR), Deutsche Telekom (-3,00 Prozent auf 28,14 EUR), Bechtle (-2,94 Prozent auf 35,64 EUR) und HENSOLDT (-2,45 Prozent auf 93,70 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 9 484 430 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 266,544 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,50 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
