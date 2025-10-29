TecDAX aktuell: TecDAX gibt am Mittwochnachmittag nach

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,85 Prozent schwächer bei 3 686,51 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 602,594 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,113 Prozent auf 3 713,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3 718,15 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 686,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 721,30 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1,55 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 29.09.2025, den Stand von 3 618,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 890,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 415,17 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,27 Prozent zu. Bei 3 994,94 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Kontron (+ 4,15 Prozent auf 22,08 EUR), Siltronic (+ 4,14 Prozent auf 59,10 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,19 Prozent auf 84,00 EUR), Sartorius vz (+ 1,48 Prozent auf 239,80 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,37 Prozent auf 26,66 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil SAP SE (-3,89 Prozent auf 225,00 EUR), Bechtle (-2,67 Prozent auf 35,74 EUR), HENSOLDT (-2,39 Prozent auf 93,75 EUR), Drägerwerk (-2,38 Prozent auf 73,80 EUR) und CANCOM SE (-2,00 Prozent auf 24,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 665 209 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 266,544 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,50 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

