Schwacher Handel: SDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Der SDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,83 Prozent auf 16 882,63 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 85,346 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,111 Prozent schwächer bei 17 005,69 Punkten, nach 17 024,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 069,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 881,39 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 3,11 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.09.2025, bei 16 872,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 777,87 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 780,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,57 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Kontron (+ 4,72 Prozent auf 22,20 EUR), Dermapharm (+ 2,77 Prozent auf 33,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,21 Prozent auf 26,88 EUR), Vossloh (+ 1,98 Prozent auf 77,10 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,72 Prozent auf 82,80 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Drägerwerk (-5,56 Prozent auf 71,40 EUR), Hypoport SE (-4,83 Prozent auf 126,20 EUR), ProCredit (-4,02 Prozent auf 7,64 EUR), Salzgitter (-3,43 Prozent auf 29,26 EUR) und MBB SE (-3,32 Prozent auf 192,00 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 1 350 228 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,586 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,15 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,74 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

