Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags auf grünem Terrain

Der LUS-DAX gewinnt am fünften Tag der Woche an Fahrt.

Um 12:25 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,58 Prozent stärker bei 16 336,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 16 358,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 274,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 01.11.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 14 981,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2023, wies der LUS-DAX 15 862,00 Punkte auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 01.12.2022, den Wert von 14 488,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 16,22 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 246,00 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 869,50 Punkte.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 2,99 Prozent auf 11,21 EUR), Infineon (+ 1,59 Prozent auf 36,12 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,51 Prozent auf 43,69 EUR), Allianz (+ 1,50 Prozent auf 234,05 EUR) und Covestro (+ 1,45 Prozent auf 48,90 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Sartorius vz (-1,66 Prozent auf 290,60 EUR), Bayer (-1,10 Prozent auf 31,02 EUR), Brenntag SE (-0,73 Prozent auf 78,70 EUR), Merck (-0,59 Prozent auf 159,20 EUR) und QIAGEN (-0,40 Prozent auf 37,50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 189 866 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 169,068 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,62 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,69 Prozent.

