Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter

Aktuell ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,40 Prozent leichter bei 25 883,37 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 252,390 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,143 Prozent auf 26 214,58 Punkte an der Kurstafel, nach 26 252,13 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 282,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 853,38 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 4,81 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 04.12.2023, den Stand von 26 370,25 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 04.10.2023, einen Stand von 25 281,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, stand der MDAX bei 26 447,85 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Siltronic (+ 2,10 Prozent auf 87,45 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,41 Prozent auf 38,24 EUR), Aroundtown SA (+ 0,67 Prozent auf 2,27 EUR), Scout24 (+ 0,63 Prozent auf 63,48 EUR) und SMA Solar (+ 0,54 Prozent auf 56,15 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil EVOTEC SE (-19,89 Prozent auf 17,16 EUR), AIXTRON SE (-6,73 Prozent auf 33,11 EUR), PUMA SE (-6,17 Prozent auf 46,52 EUR), TeamViewer (-3,22 Prozent auf 13,22 EUR) und Nemetschek SE (-2,97 Prozent auf 73,14 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 719 287 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,656 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Im MDAX präsentiert die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

