Scout24 Aktie
|102,20EUR
|0,60EUR
|0,59%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Der Portalbetreiber sei besser gegen KI-Risiken abgeschirmt als andere, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Oktober. Die jüngste Kursschwäche sei eine attraktive Chance./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
132,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
102,40 €
|
Abst. Kursziel*:
28,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
102,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,16%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Analysen zu Scout24mehr Analysen
|10:31
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|102,40
|0,79%
