NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 142 auf 146 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auch er stehe dem jüngsten Zukauf des Immobilienportalbetreibers in Spanien skeptisch gegenüber, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei die massiv negative Kursreaktion darauf übertrieben und biete Anlegern nun eine Kaufgelegenheit./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.