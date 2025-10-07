Scout24 Aktie
|105,30EUR
|1,80EUR
|1,74%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 142 auf 146 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auch er stehe dem jüngsten Zukauf des Immobilienportalbetreibers in Spanien skeptisch gegenüber, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei die massiv negative Kursreaktion darauf übertrieben und biete Anlegern nun eine Kaufgelegenheit./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
146,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
104,20 €
|
Abst. Kursziel*:
40,12%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
105,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,65%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24mehr Nachrichten
|
06.10.25
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
06.10.25
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
06.10.25
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
06.10.25
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
02.10.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX letztendlich fester (finanzen.at)
|
02.10.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
02.10.25