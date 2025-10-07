Scout24 Aktie

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

07.10.2025 07:06:38

Scout24 Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 142 auf 146 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auch er stehe dem jüngsten Zukauf des Immobilienportalbetreibers in Spanien skeptisch gegenüber, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei die massiv negative Kursreaktion darauf übertrieben und biete Anlegern nun eine Kaufgelegenheit./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Overweight
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
146,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
104,20 € 		Abst. Kursziel*:
40,12%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
105,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,65%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

