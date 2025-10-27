Scout24 Aktie

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

Scout24-Analyse im Fokus 27.10.2025 11:22:47

Scout24-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Scout24-Aktie Buy in jüngster Analyse

Scout24-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Scout24-Aktie Buy in jüngster Analyse

Deutsche Bank AG-Analyst Nizla Naizer hat sich das Scout24-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Der Portalbetreiber sei besser gegen KI-Risiken abgeschirmt als andere, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Oktober. Die jüngste Kursschwäche sei eine attraktive Chance.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Scout24 konnte um 11:01 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 102,50 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 28,78 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8 821 Scout24-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte die Scout24-Aktie um 21,8 Prozent. Scout24 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.10.25 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.25 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

