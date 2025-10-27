Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Scout24-Analyse im Fokus
|
27.10.2025 11:22:47
Scout24-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Scout24-Aktie Buy in jüngster Analyse
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Der Portalbetreiber sei besser gegen KI-Risiken abgeschirmt als andere, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Oktober. Die jüngste Kursschwäche sei eine attraktive Chance.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Das Papier von Scout24 konnte um 11:01 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 102,50 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 28,78 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8 821 Scout24-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte die Scout24-Aktie um 21,8 Prozent. Scout24 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser)
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Scout24mehr Analysen
|27.10.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|100,80
|0,30%
