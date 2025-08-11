INDUS Aktie

WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108

Kursentwicklung im Fokus 11.08.2025 12:27:09

Börse Frankfurt: SDAX verliert mittags

Börse Frankfurt: SDAX verliert mittags

Der SDAX gibt sich am Montagmittag schwächer.

Am Montag notiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,81 Prozent schwächer bei 17 253,50 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 89,162 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,018 Prozent auf 17 397,98 Punkte an der Kurstafel, nach 17 394,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 418,47 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 222,56 Zählern.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 11.07.2025, notierte der SDAX bei 18 003,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 363,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 624,65 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 24,24 Prozent zu. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Mutares (+ 2,89 Prozent auf 28,45 EUR), ProCredit (+ 1,50 Prozent auf 9,50 EUR), Befesa (+ 1,20 Prozent auf 27,04 EUR), Wacker Neuson SE (+ 1,08 Prozent auf 23,30 EUR) und PVA TePla (+ 1,05 Prozent auf 21,24 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Hypoport SE (-6,28 Prozent auf 173,20 EUR), NORMA Group SE (-3,91 Prozent auf 16,22 EUR), SMA Solar (-3,51 Prozent auf 22,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,43 Prozent auf 29,80 EUR) und INDUS (-3,16 Prozent auf 23,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DEUTZ-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 669 466 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die Fielmann-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,687 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Verve Group-Aktie präsentiert mit 5,23 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu PVA TePla AG

Analysen zu PVA TePla AG

14.07.25 PVA TePla Hold Jefferies & Company Inc.
23.05.25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
15.05.25 PVA TePla Hold Deutsche Bank AG
15.05.25 PVA TePla Hold Jefferies & Company Inc.
14.05.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Befesa 27,02 1,73%
DEUTZ AG 8,98 -0,99%
Fielmann AG 55,70 -0,18%
Hypoport SE 172,60 -6,20%
INDUS AG 23,05 -2,54%
KWS SAAT SE & Co. KGaA 63,60 0,32%
Mutares 28,25 2,91%
NORMA Group SE 16,12 -3,59%
ProCredit Holding AG & Co.KGaA 9,50 1,50%
PVA TePla AG 21,26 1,92%
SMA Solar AG 21,94 -3,01%
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 29,84 -2,80%
Verve Group 2,49 -2,43%
Wacker Neuson SE 23,30 1,30%

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 246,80 -0,85%

