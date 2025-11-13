Wacker Neuson Aktie

18,52EUR 0,06EUR 0,33%
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012

13.11.2025 10:12:31

Wacker Neuson SE Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Die Geschäfte in Nordamerika hätten die Profitabilität des Baumaschinenherstellers belastet, betonte Stefan Augustin in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Insgesamt hätten die Münchener etwas schwächer als erwartet abgeschnitten./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
Unternehmen:
Wacker Neuson SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18,64 € 		Abst. Kursziel*:
23,39%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,19%
Analyst Name::
Stefan Augustin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

