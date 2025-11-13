Wacker Neuson Aktie

13.11.2025 08:16:35

Wacker Neuson SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25,50 Euro auf "Hold" belassen. Alles in allem seien diese eine Enttäuschung, schrieb Martin Comtesse in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorquartal rückläufig gewesen, die Erholung des Herstellers von Baufahrzeugen sei unterbrochen worden./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:40 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:40 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
Unternehmen:
Wacker Neuson SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18,40 € 		Abst. Kursziel*:
38,59%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,22%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

