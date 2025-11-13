NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25,50 Euro auf "Hold" belassen. Alles in allem seien diese eine Enttäuschung, schrieb Martin Comtesse in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorquartal rückläufig gewesen, die Erholung des Herstellers von Baufahrzeugen sei unterbrochen worden./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:40 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:40 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.