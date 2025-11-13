Wacker Neuson Aktie
|18,72EUR
|0,26EUR
|1,41%
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
Wacker Neuson SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25,50 Euro auf "Hold" belassen. Alles in allem seien diese eine Enttäuschung, schrieb Martin Comtesse in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorquartal rückläufig gewesen, die Erholung des Herstellers von Baufahrzeugen sei unterbrochen worden./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:40 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:40 / CET
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
|
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,40 €
|
Abst. Kursziel*:
38,59%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,22%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-