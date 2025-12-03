Wacker Neuson Aktie
|25,15EUR
|1,35EUR
|5,67%
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
Wacker Neuson SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson angesichts einer möglichen Übernahme durch Doosan Bobcat von 23 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In koreanischen Zeitungen werde ein Unternehmenswert im Bereich von 2 Milliarden Euro genannt, schrieb Stefan Augustin in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das entspreche circa 25 Euro je Aktie. Augustin hob hervor, dass sich die beiden Baumaschinenhersteller hinsichtlich ihrer regionalen Präsenz gut ergänzten. Bobcat habe rund 70 Prozent seines Umsatzes im Jahr 2024 in Nordamerika erwirtschaftet und rund 15 bis 20 Prozent in Europa./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
|
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
24,95 €
|
Abst. Kursziel*:
4,21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
25,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,38%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wacker Neuson SEmehr Nachrichten
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
02.12.25
|XETRA-Handel: SDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
02.12.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Wacker Neuson springen nach Kaufgebot um ein Viertel nach oben (dpa-AFX)
|
02.12.25
|Doosan Bobcat will Wacker Neuson übernehmen - Aktie legt kräftig zu (dpa-AFX)
|
02.12.25
|EQS-Adhoc: Wacker Neuson SE confirms discussions regarding acquisition of majority stake and takeover by Doosan Bobcat Inc. (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-Adhoc: Wacker Neuson SE bestätigt Gespräche zu Mehrheitserwerb und Übernahme durch Doosan Bobcat Inc. (EQS Group)
|
25.11.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)