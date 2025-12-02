Wacker Neuson Aktie

24,05EUR 5,15EUR 27,25%
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012

02.12.2025 16:40:22

Wacker Neuson SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson angesichts einer möglichen Übernahme durch Doosan Bobcat auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Mehrheitsanteil von 63 Prozent, über dessen Verkauf ergänzt um ein öffentliches Übernahmeangebot gesprochen werde, entspreche wahrscheinlich den Anteilen der Wacker- und Neunteufel-Familien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach Berichten im Juni, wonach die Mehrheitsaktionäre einen Verkauf an Finanzinvestoren erwägten, würden nun erneut Verhandlungen über einen möglichen Verkauf geführt. Strategisch gesehen biete die Transaktion Synergiepotenzial in den USA./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 09:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 09:18 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
Unternehmen:
Wacker Neuson SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20,65 € 		Abst. Kursziel*:
1,69%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
24,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,68%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

