Börse Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Freitagmittag

Heute halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der SDAX steigt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,16 Prozent auf 14 391,53 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 116,745 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,178 Prozent stärker bei 14 393,74 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 368,12 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 368,86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 412,95 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,605 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 03.04.2024, wies der SDAX einen Wert von 14 284,66 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 13 707,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.05.2023, stand der SDAX noch bei 13 669,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,13 Prozent nach oben. Bei 14 638,48 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,97 Prozent auf 38,08 EUR), KWS SAAT SE (+ 2,64 Prozent auf 54,40 EUR), Vossloh (+ 2,30 Prozent auf 46,75 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,13 Prozent auf 12,46 EUR) und ADTRAN (+ 1,99 Prozent auf 4,62 USD). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Salzgitter (-2,24 Prozent auf 24,42 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,63 Prozent auf 45,25 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,39 Prozent auf 0,92 EUR), Deutsche Wohnen SE (-0,88 Prozent auf 18,02 EUR) und NORMA Group SE (-0,85 Prozent auf 18,60 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Kontron-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 202 595 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 16,675 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

2024 präsentiert die Schaeffler-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

