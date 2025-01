Börse Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag

Am Dienstag erhöht sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,21 Prozent auf 3 524,36 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 591,688 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,115 Prozent auf 3 486,36 Punkte an der Kurstafel, nach 3 482,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 479,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 528,28 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 528,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 341,30 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bei 3 226,36 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Eckert Ziegler (+ 9,67 Prozent auf 49,68 EUR), Sartorius vz (+ 4,84 Prozent auf 234,10 EUR), AIXTRON SE (+ 4,27 Prozent auf 15,74 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,73 Prozent auf 77,80 EUR) und 1&1 (+ 2,53 Prozent auf 12,16 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SÜSS MicroTec SE (-11,98 Prozent auf 46,65 EUR), Siltronic (-1,50 Prozent auf 46,00 EUR), ATOSS Software (-0,85 Prozent auf 117,00 EUR), Nordex (-0,67 Prozent auf 11,85 EUR) und Nemetschek SE (-0,31 Prozent auf 95,80 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 572 291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 275,087 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die 1&1-Aktie präsentiert mit 7,26 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

