Börse Frankfurt: So performt der MDAX mittags

Am zweiten Tag der Woche halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,18 Prozent tiefer bei 31 907,70 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 373,103 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,068 Prozent auf 31 944,18 Punkte an der Kurstafel, nach 31 965,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 31 995,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 849,87 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 32 167,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, wurde der MDAX auf 29 141,20 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, wies der MDAX einen Stand von 27 283,95 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 3,00 Prozent zu Buche. Bei 32 383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. 30 597,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 8,24 Prozent auf 21,02 EUR), AIXTRON SE (+ 7,72 Prozent auf 22,75 EUR), Evonik (+ 5,00 Prozent auf 15,74 EUR), AUMOVIO (+ 3,77 Prozent auf 43,54 EUR) und Ströer SE (+ 3,44 Prozent auf 34,55 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil IONOS (-8,25 Prozent auf 23,90 EUR), TeamViewer (-6,69 Prozent auf 5,51 EUR), AUTO1 (-5,34 Prozent auf 23,06 EUR), United Internet (-5,02 Prozent auf 26,50 EUR) und TUI (-4,96 Prozent auf 8,88 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 035 098 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 35,579 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Ströer SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

