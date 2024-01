Börse Frankfurt: TecDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Plus

Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent stärker bei 3 338,75 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 506,647 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,019 Prozent auf 3 335,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 335,32 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 317,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 349,86 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,86 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Wert von 3 324,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.10.2023, wurde der TecDAX mit 2 834,32 Punkten berechnet. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, bei 3 203,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,426 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 373,55 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 187,26 Zähler.

Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 8,48 Prozent auf 327,50 EUR), MorphoSys (+ 3,59 Prozent auf 37,22 EUR), ADTRAN (+ 2,17 Prozent auf 7,06 USD), Siemens Healthineers (+ 1,40 Prozent auf 52,10 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,34 Prozent auf 99,80 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Siltronic (-2,77 Prozent auf 89,60 EUR), Nemetschek SE (-2,68 Prozent auf 84,20 EUR), JENOPTIK (-2,60 Prozent auf 29,20 EUR), AIXTRON SE (-2,49 Prozent auf 35,30 EUR) und TeamViewer (-2,34 Prozent auf 13,38 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 883 610 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 188,041 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,17 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

