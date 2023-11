Börse London: FTSE 100 am Nachmittag fester

Um 15:40 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 1,53 Prozent fester bei 7 455,07 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,352 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 342,43 Punkten, nach 7 342,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 342,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 460,92 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,25 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 510,72 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, bei 7 561,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.11.2022, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 144,14 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 fiel der Index bereits um 1,31 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 206,82 Punkte.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Ocado Group (+ 7,25 Prozent auf 5,10 GBP), BT Group (+ 5,72 Prozent auf 1,17 GBP), Segro (+ 5,58) Prozent auf 7,49 GBP), Land Securities Group (+ 5,13 Prozent auf 6,03 GBP) und Unite Group (+ 5,05 Prozent auf 9,37 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Hikma Pharmaceuticals (-5,57 Prozent auf 18,13 GBP), Entain (-4,89 Prozent auf 8,94 GBP), Haleon (-3,40 Prozent auf 3,20 GBP), Centrica (-2,43 Prozent auf 1,58 GBP) und GSK (-2,30 Prozent auf 13,90 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 48 595 812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 200,645 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 präsentiert die NatWest Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at