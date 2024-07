Börse London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,28 Prozent fester bei 8 263,98 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,535 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 241,26 Punkten, nach 8 241,26 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 279,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 241,26 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,22 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.06.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 246,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.04.2024, wies der FTSE 100 7 911,16 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, lag der FTSE 100 bei 7 442,10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,03 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 5,04 Prozent auf 3,21 GBP), Taylor Wimpey (+ 3,40 Prozent auf 1,54 GBP), Barratt Developments (+ 3,24 Prozent auf 5,08 GBP), The Berkeley Group (+ 2,71 Prozent auf 48,52 GBP) und Antofagasta (+ 2,26 Prozent auf 22,20 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil HSBC (-1,56 Prozent auf 6,81 GBP), Rio Tinto (-1,03 Prozent auf 53,04 GBP), BP (-0,87 Prozent auf 4,86 GBP), Standard Chartered (-0,73 Prozent auf 7,34 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,64 Prozent auf 28,82 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 86 006 268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 219,873 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Mit 10,02 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at