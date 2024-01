Börse London in Grün: FTSE 100 startet in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in London am Freitagmorgen.

Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,71 Prozent stärker bei 7 512,26 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,318 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 459,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 459,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 513,57 Punkte, das Tagestief hingegen 7 459,09 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 1,48 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.12.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 638,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.10.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 499,53 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.01.2023, den Wert von 7 747,29 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 2,71 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Croda International (+ 1,70 Prozent auf 44,92 GBP), Anglo American (+ 1,57 Prozent auf 18,15 GBP), Smith Nephew (+ 1,55 Prozent auf 11,15 GBP), 3i (+ 1,50 Prozent auf 23,61 GBP) und Aviva (+ 1,50 Prozent auf 4,33 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Sage (-0,39 Prozent auf 11,56 GBP), Marks Spencer (-0,28 Prozent auf 2,53 GBP), Standard Chartered (-0,24 Prozent auf 5,75 GBP), Kingfisher (-0,05 Prozent auf 2,20 GBP) und Halma (+ 0,05 Prozent auf 21,63 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 498 487 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 188,774 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at