Börse London in Rot: FTSE 100 zum Handelsende schwächer

Am Dienstag sank der FTSE 100 via LSE schlussendlich um 1,00 Prozent auf 8 273,32 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,545 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 356,94 Punkten, nach 8 356,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 356,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 270,69 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 155,72 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 20.05.2024, bei 8 424,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 262,43 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,15 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit StJamess Place (+ 1,95 Prozent auf 7,05 GBP), easyJet (+ 1,27 Prozent auf 4,39 GBP), Taylor Wimpey (+ 1,04 Prozent auf 1,66 GBP), International Consolidated Airlines (+ 0,90 Prozent auf 1,74 GBP) und 3i (+ 0,81 Prozent auf 32,17 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil BT Group (-6,39 Prozent auf 1,36 GBP), Ocado Group (-5,99 Prozent auf 3,57 GBP), JD Sports Fashion (-4,38 Prozent auf 1,23 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,84 Prozent auf 27,33 GBP) und BP (-2,76 Prozent auf 4,30 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 57 044 615 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,188 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,21 erwartet. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,12 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

