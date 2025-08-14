Börse New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Minus

Der Dow Jones wagte sich zum Handelsschluss nicht aus der Reserve.

Schlussendlich ging der Dow Jones den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 44 911,26 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,310 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,781 Prozent auf 44 571,53 Punkte an der Kurstafel, nach 44 922,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44 690,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44 948,70 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,65 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 14.07.2025, bei 44 459,65 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 14.05.2025, den Stand von 42 051,06 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2024, einen Stand von 40 008,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 5,94 Prozent aufwärts. Bei 45 054,36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 2,86 Prozent auf 230,98 USD), McDonalds (+ 1,27 Prozent auf 308,95 USD), JPMorgan Chase (+ 1,25 Prozent auf 294,16 USD), Caterpillar (+ 0,92 Prozent auf 417,50 USD) und Visa (+ 0,86 Prozent auf 345,49 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen 3M (-2,22 Prozent auf 156,65 USD), Cisco (-1,56 Prozent auf 69,30 USD), Salesforce (-1,54 Prozent auf 233,37 USD), Coca-Cola (-1,29 Prozent auf 69,55 USD) und IBM (-1,23 Prozent auf 237,11 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 28 829 484 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,823 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Merck-Aktie präsentiert mit 9,27 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,26 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at