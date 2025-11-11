Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Index im Fokus
|
11.11.2025 16:02:19
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,24 Prozent auf 47 481,90 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19,338 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,578 Prozent auf 47 095,06 Punkte an der Kurstafel, nach 47 368,63 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 47 384,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 47 496,12 Punkten lag.
Dow Jones auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45 479,60 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, bei 43 975,09 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, bei 44 293,13 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 12,01 Prozent nach oben. 48 040,64 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im Dow Jones
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 2,55 Prozent auf 317,00 USD), Nike (+ 2,38 Prozent auf 62,25 USD), Home Depot (+ 2,10 Prozent auf 321,50 EUR), Merck (+ 1,48 Prozent auf 88,03 USD) und Apple (+ 1,40 Prozent auf 273,20 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen NVIDIA (-2,51 Prozent auf 194,05 USD), Caterpillar (-1,60 Prozent auf 561,69 USD), Cisco (-0,83 Prozent auf 71,49 USD), 3M (-0,55 Prozent auf 166,75 USD) und Microsoft (-0,22 Prozent auf 504,87 USD).
Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 5 623 132 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,955 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,49 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
07:51
|Apple supplier Foxconn’s quarterly profit climbs 17% on AI boom (Financial Times)
|
11.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
11.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
08.11.25
|Neues KI-Projekt in Texas: Was das für die Apple-Aktie bedeutet (finanzen.at)
|
06.11.25
|KI-Giganten regieren den S&P 500: NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren - Jefferies sieht Potenzial bis 2026 (finanzen.at)
|
06.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen
|10.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Apple Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|144,80
|-0,64%
|Apple Inc.
|239,00
|0,67%
|Caterpillar Inc.
|492,50
|0,61%
|Cisco Inc.
|62,03
|0,21%
|Home Depot Inc., The
|324,05
|0,37%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|272,65
|0,55%
|Merck Co.
|78,70
|0,77%
|Microsoft Corp.
|441,45
|0,44%
|Nike Inc.
|54,66
|0,48%
|NVIDIA Corp.
|169,54
|1,75%
|Verizon Inc.
|35,10
|-0,18%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|47 927,96
|1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.