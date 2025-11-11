Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index im Fokus 11.11.2025 16:02:19

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Der Dow Jones behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,24 Prozent auf 47 481,90 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19,338 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,578 Prozent auf 47 095,06 Punkte an der Kurstafel, nach 47 368,63 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 47 384,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 47 496,12 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45 479,60 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, bei 43 975,09 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, bei 44 293,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 12,01 Prozent nach oben. 48 040,64 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 2,55 Prozent auf 317,00 USD), Nike (+ 2,38 Prozent auf 62,25 USD), Home Depot (+ 2,10 Prozent auf 321,50 EUR), Merck (+ 1,48 Prozent auf 88,03 USD) und Apple (+ 1,40 Prozent auf 273,20 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen NVIDIA (-2,51 Prozent auf 194,05 USD), Caterpillar (-1,60 Prozent auf 561,69 USD), Cisco (-0,83 Prozent auf 71,49 USD), 3M (-0,55 Prozent auf 166,75 USD) und Microsoft (-0,22 Prozent auf 504,87 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 5 623 132 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,955 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,49 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen

10.11.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Apple Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3M Co. 144,80 -0,64% 3M Co.
Apple Inc. 239,00 0,67% Apple Inc.
Caterpillar Inc. 492,50 0,61% Caterpillar Inc.
Cisco Inc. 62,03 0,21% Cisco Inc.
Home Depot Inc., The 324,05 0,37% Home Depot Inc., The
IBM Corp. (International Business Machines) 272,65 0,55% IBM Corp. (International Business Machines)
Merck Co. 78,70 0,77% Merck Co.
Microsoft Corp. 441,45 0,44% Microsoft Corp.
Nike Inc. 54,66 0,48% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 169,54 1,75% NVIDIA Corp.
Verizon Inc. 35,10 -0,18% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 47 927,96 1,18%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen