Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,24 Prozent auf 47 481,90 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19,338 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,578 Prozent auf 47 095,06 Punkte an der Kurstafel, nach 47 368,63 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 47 384,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 47 496,12 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45 479,60 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, bei 43 975,09 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, bei 44 293,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 12,01 Prozent nach oben. 48 040,64 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 2,55 Prozent auf 317,00 USD), Nike (+ 2,38 Prozent auf 62,25 USD), Home Depot (+ 2,10 Prozent auf 321,50 EUR), Merck (+ 1,48 Prozent auf 88,03 USD) und Apple (+ 1,40 Prozent auf 273,20 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen NVIDIA (-2,51 Prozent auf 194,05 USD), Caterpillar (-1,60 Prozent auf 561,69 USD), Cisco (-0,83 Prozent auf 71,49 USD), 3M (-0,55 Prozent auf 166,75 USD) und Microsoft (-0,22 Prozent auf 504,87 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 5 623 132 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,955 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,49 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at