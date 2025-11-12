3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Lohnendes 3M-Investment?
|
12.11.2025 16:04:02
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit 3M-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 130,88 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die 3M-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,764 3M-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 128,88 USD, da sich der Wert eines 3M-Papiers am 11.11.2025 auf 168,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,88 Prozent vermehrt.
3M erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 89,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
