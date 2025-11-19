3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|3M-Investmentbeispiel
|
19.11.2025 16:04:45
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor einem Jahr abgeworfen
Die 3M-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 128,19 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die 3M-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,801 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der 3M-Aktie auf 165,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 293,31 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,33 Prozent zugenommen.
3M wurde am Markt mit 87,67 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
Analysen zu 3M Co.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|144,62
|0,12%