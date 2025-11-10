Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im Dow Jones

Das macht der Dow Jones am ersten Tag der Woche.

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 18:00 Uhr 0,12 Prozent auf 47 042,48 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,343 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,405 Prozent leichter bei 46 797,03 Punkten, nach 46 987,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 47 330,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 46 934,35 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 10.10.2025, wurde der Dow Jones mit 45 479,60 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, mit 44 175,61 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 43 988,99 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,97 Prozent zu. Bei 48 040,64 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 3,22 Prozent auf 194,20 USD), 3M (+ 1,53 Prozent auf 167,36 USD), Goldman Sachs (+ 0,89 Prozent auf 793,31 USD), Amazon (+ 0,82 Prozent auf 246,42 USD) und Microsoft (+ 0,74 Prozent auf 500,52 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Home Depot (-2,27 Prozent auf 314,90 EUR), Procter Gamble (-1,47 Prozent auf 144,82 USD), UnitedHealth (-1,37 Prozent auf 319,76 USD), Coca-Cola (-1,30 Prozent auf 69,63 USD) und Salesforce (-1,13 Prozent auf 237,16 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 20 533 373 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,53 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at