Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Dienstagmittag leichter

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,43 Prozent tiefer bei 38 900,40 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 13,214 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,193 Prozent auf 39 144,79 Punkte an der Kurstafel, nach 39 069,23 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38 886,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 39 087,90 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 38 109,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 35 333,47 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 32 889,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 3,14 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 39 282,28 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Home Depot (+ 0,68 Prozent auf 374,14 USD), Walt Disney (+ 0,65 Prozent auf 108,38 USD), Dow (+ 0,21 Prozent auf 56,19 USD), American Express (+ 0,12 Prozent auf 217,21 USD) und Boeing (+ 0,06 Prozent auf 200,67 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Amgen (-2,37 Prozent auf 279,58 USD), Chevron (-1,85 Prozent auf 151,59 USD), Honeywell (-0,86 Prozent auf 197,48 USD), Visa (-0,83 Prozent auf 281,80 USD) und McDonalds (-0,81 Prozent auf 294,71 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 3 100 677 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,808 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die 3M-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

