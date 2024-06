Börse New York: Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones verzeichnet am Nachmittag Kursgewinne.

Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0,58 Prozent auf 38 331,70 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,312 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,674 Prozent fester bei 38 368,35 Punkten in den Handel, nach 38 111,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 38 338,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 38 092,27 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 1,79 Prozent nach. Der Dow Jones lag noch am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 37 815,92 Punkten. Der Dow Jones wies am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, einen Stand von 38 996,39 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 32 908,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 1,64 Prozent nach oben. Bei 40 077,40 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 4,10 Prozent auf 226,94 USD), UnitedHealth (+ 3,11 Prozent auf 496,63 USD), McDonalds (+ 1,64 Prozent auf 256,20 USD), Johnson Johnson (+ 1,49 Prozent auf 147,45 USD) und Boeing (+ 1,34 Prozent auf 175,07 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Amazon (-2,35 Prozent auf 175,10 USD), Microsoft (-2,00 Prozent auf 406,36 USD), Walmart (-0,62 Prozent auf 64,49 USD), Visa (-0,50 Prozent auf 269,93 USD) und Caterpillar (-0,49 Prozent auf 337,60 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 6 592 687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,947 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,78 erwartet. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at