Börse New York in Grün: Dow Jones steigt am Mittag

In New York ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 17:59 Uhr gewinnt der Dow Jones im NYSE-Handel 0,17 Prozent auf 33 197,45 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 10,301 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,156 Prozent schwächer bei 33 089,64 Punkten, nach 33 141,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 33 267,91 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 989,72 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 0,620 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.09.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 34 006,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2023, lag der Dow Jones bei 35 438,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.10.2022, betrug der Dow Jones-Kurs 31 836,74 Punkte.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 0,184 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 35 679,13 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 31 429,82 Zählern.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Travelers (+ 3,32 Prozent auf 163,16 USD), Microsoft (+ 2,44 Prozent auf 338,61 USD), Boeing (+ 1,35 Prozent auf 184,83 USD), Merck (+ 1,29 Prozent auf 104,36 USD) und Visa (+ 1,27 Prozent auf 237,64 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Intel (-3,30 Prozent auf 33,45 USD), Dow (-2,68 Prozent auf 47,92 USD), Salesforce (-1,96 Prozent auf 200,22 USD), Verizon (-1,08 Prozent auf 33,93 USD) und Walt Disney (-0,99 Prozent auf 81,74 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 370 912 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,552 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,35 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at