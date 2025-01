Börse New York in Grün: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel im Plus

Schlussendlich wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Donnerstag legte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0,22 Prozent auf 21 900,93 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,530 Prozent auf 21 737,24 Punkte an der Kurstafel, nach 21 853,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 21 900,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 722,04 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,59 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 503,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20 066,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 404,21 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 4,41 Prozent. Bei 21 943,04 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 538,33 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 5,41 Prozent auf 64,29 USD), Booking (+ 4,31 Prozent auf 4 818,14 USD), Constellation Energy (+ 4,14 Prozent auf 346,22 USD), Netflix (+ 3,24 Prozent auf 984,86 USD) und Palantir (+ 2,74 Prozent auf 78,98 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Electronic Arts (-16,70 Prozent auf 118,58 USD), Arm (-7,43 Prozent auf 166,56 USD), Micron Technology (-4,02 Prozent auf 104,84 USD), ASML (-2,67 Prozent auf 746,24 USD) und Applied Materials (-2,46 Prozent auf 190,70 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 34 415 257 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,464 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Im NASDAQ 100 weist die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at