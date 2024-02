Börse New York in Grün: NASDAQ 100 schlussendlich mit Kursplus

Zum Handelsende ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,01 Prozent nach oben auf 17 962,41 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,213 Prozent auf 17 820,98 Punkte an der Kurstafel, nach 17 783,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 17 798,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 987,90 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 1,86 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 09.01.2024, einen Stand von 16 678,70 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.11.2023, den Stand von 15 187,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.02.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 12 381,17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,57 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 17 987,90 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Applied Materials (+ 6,87 Prozent auf 185,84 USD), Lam Research (+ 5,46 Prozent auf 911,58 USD), KLA-Tencor (+ 5,06 Prozent auf 649,80 USD), PayPal (+ 4,95 Prozent auf 58,91 USD) und Enphase Energy (+ 4,78 Prozent auf 122,47 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Moderna (-6,67 Prozent auf 87,41 USD), DexCom (-5,18 Prozent auf 120,47 USD), Illumina (-3,83 Prozent auf 137,84 USD), PepsiCo (-3,55 Prozent auf 167,67 USD) und Marvell Technology (-3,08 Prozent auf 68,83 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 369 441 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,854 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at