Börse New York in Grün: NASDAQ Composite nachmittags mit Kursplus

Am Freitag gewinnt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,99 Prozent auf 16 207,49 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,289 Prozent auf 16 095,40 Punkte an der Kurstafel, nach 16 049,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 16 326,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 080,48 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 1,16 Prozent nach. Vor einem Monat, am 05.03.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15 939,59 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 05.01.2024, mit 14 524,07 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 05.04.2023, einen Stand von 11 996,86 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,76 Prozent nach oben. Bei 16 538,86 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 477,57 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit AngioDynamics (+ 14,38 Prozent auf 7,32 USD), Compugen (+ 6,90 Prozent auf 2,48 USD), Powell Industries (+ 6,32 Prozent auf 139,68 USD), Resources Connection (+ 5,90 Prozent auf 12,02 USD) und Computer Programs and Systems (+ 5,77 Prozent auf 8,80 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Comtech Telecommunications (-6,71 Prozent auf 2,71 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-5,32 Prozent auf 6,23 USD), Net 1 Ueps Technologies (-3,50 Prozent auf 3,86 USD), AXT (-3,42 Prozent auf 3,11 USD) und SMC (-3,31 Prozent auf 83 060,00 JPY).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 7 517 847 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,884 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,62 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

