Börse New York in Grün: NASDAQ Composite schlussendlich in der Gewinnzone

So bewegte sich der NASDAQ Composite am Mittwoch schlussendlich

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,49 Prozent höher bei 17 805,16 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,115 Prozent auf 17 697,27 Punkte an der Kurstafel, nach 17 717,65 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 813,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 17 687,07 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,935 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, mit 16 920,79 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 26.03.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 16 315,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 13 335,78 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 20,58 Prozent. Bei 17 936,79 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Enzon Pharmaceuticals (+ 23,29 Prozent auf 0,19 USD), Sify (+ 21,89 Prozent auf 0,46 USD), Daktronics (+ 21,79 Prozent auf 13,30 USD), Ultralife Batteries (+ 8,97 Prozent auf 10,33 USD) und Astro-Med (+ 8,87 Prozent auf 14,60 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Verint Systems (-8,09 Prozent auf 31,02 USD), Paychex (-6,11 Prozent auf 117,39 USD), Grupo Financiero Galicia (-5,42 Prozent auf 30,87 USD), Sangamo Therapeutics (-5,19 Prozent auf 0,42 USD) und Powell Industries (-4,39 Prozent auf 145,23 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 62 617 132 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,110 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,13 Prozent an der Spitze im Index.

