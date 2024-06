Börse New York in Grün: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,21 Prozent auf 19 742,76 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,153 Prozent auf 19 671,07 Punkte an der Kurstafel, nach 19 701,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 19 654,18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 757,45 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 0,481 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18 808,35 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.03.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18 210,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 14 689,02 Punkte.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 19,34 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 979,93 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Lucid (+ 6,60 Prozent auf 2,67 USD), Tesla (+ 3,93 Prozent auf 194,71 USD), Align Technology (+ 3,11 Prozent auf 242,54 USD), Datadog A (+ 2,96 Prozent auf 122,66 USD) und Amazon (+ 2,41 Prozent auf 190,83 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Paychex (-5,75 Prozent auf 117,84 USD), Moderna (-5,07 Prozent auf 130,62 USD), Automatic Data Processing (-4,13 Prozent auf 238,14 USD), QUALCOMM (-2,63 Prozent auf 196,86 USD) und Constellation Energy (-2,19 Prozent auf 217,51 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 26 863 815 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,110 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at