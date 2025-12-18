NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ADTRAN-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in ADTRAN gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das ADTRAN-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ADTRAN-Aktie bei 18,94 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 527,983 ADTRAN-Aktien im Depot. Die gehaltenen ADTRAN-Anteile wären am 17.12.2025 4 461,46 USD wert, da der Schlussstand 8,45 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 55,39 Prozent.

Am Markt war ADTRAN jüngst 687,73 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at