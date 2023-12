Börse New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Zuschläge

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwochmittag kaum verändert.

Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,17 Prozent auf 16 382,31 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,232 Prozent auf 16 392,18 Punkte an der Kurstafel, nach 16 354,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 16 379,07 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 437,78 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,95 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 13.11.2023, bei 15 482,79 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 13.09.2023, bei 15 348,53 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 13.12.2022, den Stand von 11 834,21 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 50,81 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 437,78 Punkten. Bei 10 696,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Vertex Pharmaceuticals (+ 10,37 Prozent auf 394,84 USD), Illumina (+ 3,92 Prozent auf 122,25 USD), Marvell Technology (+ 3,21 Prozent auf 56,00 USD), Netflix (+ 2,24 Prozent auf 473,35 USD) und Atlassian A (+ 2,21 Prozent auf 206,47 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Moderna (-5,38 Prozent auf 73,84 USD), Zoom Video Communications (-3,06 Prozent auf 69,10 USD), Tesla (-2,77 Prozent auf 230,44 USD), Adobe (-2,00 Prozent auf 621,00 USD) und MercadoLibre (-1,94 Prozent auf 1 585,52 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 786 222 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,785 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,28 zu Buche schlagen. Mit 9,42 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at