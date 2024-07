Börse New York: NASDAQ Composite fester

Heute wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 1,02 Prozent auf 17 357,26 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,874 Prozent stärker bei 17 331,95 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 181,72 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 366,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 239,99 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.06.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 805,16 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 26.04.2024, bei 15 927,90 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.07.2023, bei 14 127,28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 17,55 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Sangamo Therapeutics (+ 33,26 Prozent auf 0,90 USD), Innodata (+ 11,89 Prozent auf 19,38 USD), MicroStrategy (+ 9,12 Prozent auf 1 753,00 USD), Columbia Banking System (+ 8,68 Prozent auf 26,29 USD) und VOXX International A (+ 7,98 Prozent auf 2,64 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen DexCom (-42,05 Prozent auf 62,50 USD), World Acceptance (-11,69 Prozent auf 128,99 USD), Dixie Group (-10,00 Prozent auf 0,60 USD), Forward Air (-8,57 Prozent auf 25,30 USD) und Gentex (-5,96 Prozent auf 30,62 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 19 582 435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,088 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Big 5 Sporting Goods lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 19,46 Prozent.

Redaktion finanzen.at