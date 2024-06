Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich fester

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,26 Prozent höher bei 17 654,13 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,607 Prozent fester bei 17 715,27 Punkten, nach 17 608,44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 620,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 741,80 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,34 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 13.05.2024, bei 16 388,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.03.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16 177,77 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.06.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 13 573,32 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 19,56 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 17 741,80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Learning Tree International (+ 78,95 Prozent auf 0,51 USD), Arundel (+ 32,45 Prozent auf 0,20 CHF), American Superconductor (+ 12,31 Prozent auf 26,45 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 4,45 Prozent auf 35,45 USD) und Cognex (+ 3,68 Prozent auf 45,88 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Enzon Pharmaceuticals (-16,67 Prozent auf 0,15 USD), Repligen (-10,79 Prozent auf 127,46 USD), MicroStrategy (-6,33 Prozent auf 1 502,21 USD), Sangamo Therapeutics (-6,06 Prozent auf 0,57 USD) und 3D Systems (-5,78 Prozent auf 3,75 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23 444 266 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,977 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 18,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

