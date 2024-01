Börse New York: So steht der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag

So bewegt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag.

Am Dienstag geht es im NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0,74 Prozent auf 17 465,45 Punkte nach unten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,226 Prozent leichter bei 17 556,49 Punkten in den Handel, nach 17 596,27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 17 448,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 578,46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Wert von 16 825,93 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 30.10.2023, den Stand von 14 335,51 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 30.01.2023, einen Stand von 11 912,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 17 665,26 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Lucid (+ 7,86 Prozent auf 3,64 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2,46 Prozent auf 446,53 USD), O Reilly Automotive (+ 1,37 Prozent auf 1 044,13 USD), Diamondback Energy (+ 1,27 Prozent auf 156,82 USD) und Comcast (+ 1,26 Prozent auf 46,69 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-4,12 Prozent auf 170,51 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-3,95 Prozent auf 125,01 USD), JDcom (-3,26 Prozent auf 22,70 USD), Micron Technology (-3,08 Prozent auf 86,33 USD) und Warner Bros Discovery (-2,96 Prozent auf 10,18 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Lucid-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 11 310 509 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,774 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,92 zu Buche schlagen. Mit 6,69 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

