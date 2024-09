Börse New York: Zum Start Gewinne im NASDAQ 100

Am Freitag steigt der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,18 Prozent auf 19 458,18 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,139 Prozent auf 19 396,10 Punkte an der Kurstafel, nach 19 423,07 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19 384,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19 485,98 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4,73 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 13.08.2024, den Wert von 19 006,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19 576,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15 348,53 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 17,62 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Warner Bros Discovery (+ 5,35 Prozent auf 8,07 USD), Arm (+ 3,64 Prozent auf 144,25 USD), Lucid (+ 3,58 Prozent auf 4,05 USD), Enphase Energy (+ 3,01 Prozent auf 109,02 USD) und Micron Technology (+ 2,76 Prozent auf 89,62 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Adobe (-9,75 Prozent auf 529,35 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-3,75 Prozent auf 93,68 USD), Moderna (-3,70 Prozent auf 67,10 USD), Biogen (-2,08 Prozent auf 193,77 USD) und JDcom (-1,13 Prozent auf 26,35 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 066 187 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,056 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die JDcom-Aktie verzeichnet mit 8,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index verzeichnet die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at