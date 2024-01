Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht zum Start Gewinne

Das macht das Börsenbarometer in Paris.

Der CAC 40 verbucht im Euronext-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 7 334,94 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,282 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,383 Prozent auf 7 346,71 Punkte an der Kurstafel, nach 7 318,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 346,71 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 333,00 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 1,78 Prozent nach. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 18.12.2023, einen Stand von 7 568,86 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 18.10.2023, bei 6 965,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.01.2023, stand der CAC 40 noch bei 7 083,39 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,60 Prozent ein. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 7 610,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Punkten verzeichnet.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 441 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 332,757 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,54 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at